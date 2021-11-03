Здание «Ленаэропроекта» в Петербурге продадут за 855 млн рублей

Здание &#171;Ленаэропроекта&#187; в Петербурге продадут за 855 млн рублей
Цена торгов стартует с 855,2 миллиона рублей. Фото: Российский аукционный дом

Российский аукционный дом (РАД) продаст федеральный пакет акций «Ленаэропроект». На торги, в том числе, выставили здание НИИ на набережной Обводного канала.

С молотка уйдет 100% пакет акций АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» («ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект».

В собственности общества находится шестиэтажное офисное здание, расположенное у метро «Балтийская». Общая площадь здания составляет 5,7 тысячи квадратных метров.

Цена торгов стартует с 855,2 миллиона рублей. Торги пройдут 15 декабря, заявки на участие будут принимать до 7 декабря.

В РАД отметили, что этот лот может заинтересовать отраслевых инвесторов, в том числе крупных аэропортных холдингов, для укрепления бизнеса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что земельный участок у метро «Елизаровская» продают за 110 млн рублей.

Ленаэропроект новости СПб рад торги


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты назвали самый популярный автомобиль в России
Граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу
В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа
В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал ...
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась