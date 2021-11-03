Здание «Ленаэропроекта» в Петербурге продадут за 855 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) продаст федеральный пакет акций «Ленаэропроект». На торги, в том числе, выставили здание НИИ на набережной Обводного канала.

С молотка уйдет 100% пакет акций АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» («ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект».

В собственности общества находится шестиэтажное офисное здание, расположенное у метро «Балтийская». Общая площадь здания составляет 5,7 тысячи квадратных метров.

Цена торгов стартует с 855,2 миллиона рублей. Торги пройдут 15 декабря, заявки на участие будут принимать до 7 декабря.

В РАД отметили, что этот лот может заинтересовать отраслевых инвесторов, в том числе крупных аэропортных холдингов, для укрепления бизнеса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что земельный участок у метро «Елизаровская» продают за 110 млн рублей.