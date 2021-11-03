Легковушка врезалась в асфальтоукладчик на Стачек

Легковушка врезалась в асфальтоукладчик на Стачек
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня вечером в Кировском районе Петербурга произошла необычная авария: дорогу не поделили легковушка и дорожная техника.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобильная авария случилась вечером на проспекте Стачек. Разъехаться на смогли иномарка «Киа» и асфальтоукладчик.

«Киа» протаранил асфальтоукладчик на Стачек», — рассказывает свидетель аварии.

ДТП, по всей видимости, обошлось без пострадавших. У иномарки повреждена передняя часть. Судя по опубликованным кадрам, на месте происшествия работает дорожная полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвине в жесткой аварии с легковушками пострадали двое. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств ДТП.

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