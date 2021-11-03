Легковушка врезалась в асфальтоукладчик на Стачек

Сегодня вечером в Кировском районе Петербурга произошла необычная авария: дорогу не поделили легковушка и дорожная техника.
Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автомобильная авария случилась вечером на проспекте Стачек. Разъехаться на смогли иномарка «Киа» и асфальтоукладчик.
«Киа» протаранил асфальтоукладчик на Стачек», — рассказывает свидетель аварии.
ДТП, по всей видимости, обошлось без пострадавших. У иномарки повреждена передняя часть. Судя по опубликованным кадрам, на месте происшествия работает дорожная полиция.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тихвине в жесткой аварии с легковушками пострадали двое. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств ДТП.