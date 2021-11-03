Авиакомпания «Победа» поддержала введение QR-кодов для посадки на борт

Перевозчик всецело выступает за введение запрета на регистрацию пассажиров без QR-кодов. Фото: pixabay

Перевозчик всецело выступает за введение запрета на регистрацию пассажиров без QR-кодов. Фото: pixabay

Бюджетная авиакомпания «Победа» выступила за введение требований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билета.

Представитель лоукостера «Победа» заявила, что перевозчик всецело выступает за введение запрета на регистрацию пассажиров без QR-кодов. Так человек сможет заранее купить свой билет и успеть вакцинироваться от ковида к дате вылета.

Однако поддерживать введение QR-кодов для покупки билета авиакомпания не стала. По словам представительницы, такое требование нарушит права граждан. При таком правиле граждане, которые будут прививаться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты незадолго до вылета, которые к этому моменту уже вырастут в цене.

Из-за роста заболеваемости Хабаровский край и Камчатка первыми в России вводят требование предъявлять QR-код при посадке, пишет РБК. Речь пока идет о рейсах внутри этих регионов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве обсуждают сокращение срока действия QR-кодов.