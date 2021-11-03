В трехкомнатной квартире на Витебском проспекте потушили пожар

В трехкомнатной квартире на Витебском проспекте потушили пожар
Возгорание началось в трехкомнатной квартире по неизвестной причине. Фото: google.maps

Сегодня вечером в Московском районе Петербурга случился квартирный пожар, который потушили менее чем за 20 минут.

По информации пресс-службы петербургского управления МЧС, пожар произошел в доме 75 по Витебскому проспекту. Жильцы вызвали экстренные службы в 22:49.

Возгорание началось в трехкомнатной квартире по неизвестной причине. Обстановка загорелась в одной из комнат площадью 10 квадратных метров. Огонь охватил два квадратных метра.

На борьбу с квартирным пожаром направили девять человек личного состава МЧС и две пожарные машины. Справиться с огнем удалось менее чем за 20 минут — к 23:07 он был потушен.

Предварительно, в пожаре никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка врезалась в асфальтоукладчик на Стачек.

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