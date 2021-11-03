Иммунолог заявил, что дети с хроническими заболеваниями тяжелее переносят COVID-19

Иммунолог заявил, что дети с хроническими заболеваниями тяжелее переносят COVID-19
Иммунолог подчеркнул, что тяжелое течение ковида может развиться и у детей без выраженных заболеваний. Фото: pexels

Иммунолог Николай Крючков предупредил, что дети, страдающие хроническими заболеваниями, подвержены более тяжелому течению коронавируса.

Специалист заявил в беседе с Ura.ru, что юные пациенты с выраженными хроническими заболеваниями, в том числе иммунодефицитом, переносят коронавирус в более тяжелой форме. Врач пояснил, что речь идет не только о первичных иммунодефицитах, но и вторичных, поскольку они чаще встречаются.

Тяжелое течение COVID-19 грозит, к примеру, детям, глюкокортикостероидную терапию, с аутоиммунными заболеваниями, лечащимся от рака, которые проходят или прошли химиотерапию.

Крючков отметил, что коронавирус в тяжелой форме может случиться и у детей с ожирением или такими серьезными заболеваниями, как пороки сердца, поражение почек, ДЦП.

При этом иммунолог подчеркнул, что тяжелое течение ковида может развиться и у детей без выраженных заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пневмония развивается у 15% детей с коронавирусом в Петербурге.

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