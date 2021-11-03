Сладкая газировка приводит к преждевременному старению

Ежедневное употребление 0,5 л сладкой газировки может сократить длительность жизни на четыре с половиной года. Фото: unsplash

Ежедневное употребление 0,5 л сладкой газировки может сократить длительность жизни на четыре с половиной года. Фото: unsplash

Американские ученые заявили, что сладкие газированные напитки вызывают преждевременное старение организма человека.

Об этом сообщает Eat This, Not That со ссылкой на ученых калифорнийского университета в Сан-Франциско. Специалисты проанализировали данные о здоровье более 5 тысяч американцев в возрасте от 20 до 65 лет, у которых не было проблем с сердцем.

Ученым удалось выяснить, что газированные напитки с сахаром ускоряют старение тканей на клеточном уровне. У людей, которые чаще пили такие напитки, были более короткие теломеры — участки ДНК на концах хромосом в лейкоцитах, связанные с повышенным риском развития серьезных заболеваний и сокращением продолжительности жизни.

Авторы исследования доказали, что ежедневное употребление 0,5 л сладкой газировки может сократить длительность жизни на четыре с половиной года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала о пользе употребления тыквы.