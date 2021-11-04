В Красносельском районе полностью сгорел двухэтажный дом

В Красносельском районе полностью сгорел двухэтажный дом
В Красносельском районе полностью сгорел двухэтажный дом. Фото: "Google.Карты"

Ранним утром в Красносельском районе разгорелся пожар настолько, что полностью уничтожил двухэтажное строение.

В экстренные службы около 04:09 поступило сообщение, что горит дом на улице Калинина, 41 в Сергиево. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия.

По прибытию на место удалось установить, что воспламенился двухэтажный рубленный дом размером 5х10 метров. Спасти здание не удалось.

Огонь тушили более часа, но в конечном счете с ним удалось справится. К ликвидации было привлечено 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.

Сведения о пострадавших от возгорания не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в Московском районе Петербурга случился квартирный пожар, который потушили менее чем за 20 минут. Воспламенение началось в трехкомнатной квартире по неизвестной причине. Обстановка загорелась в одной из комнат площадью 10 квадратных метров.

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