В Красносельском районе полностью сгорел двухэтажный дом

Ранним утром в Красносельском районе разгорелся пожар настолько, что полностью уничтожил двухэтажное строение.
В экстренные службы около 04:09 поступило сообщение, что горит дом на улице Калинина, 41 в Сергиево. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия.
По прибытию на место удалось установить, что воспламенился двухэтажный рубленный дом размером 5х10 метров. Спасти здание не удалось.
Огонь тушили более часа, но в конечном счете с ним удалось справится. К ликвидации было привлечено 4 единицы техники от МЧС и 17 человек личного состава.
Сведения о пострадавших от возгорания не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в Московском районе Петербурга случился квартирный пожар, который потушили менее чем за 20 минут. Воспламенение началось в трехкомнатной квартире по неизвестной причине. Обстановка загорелась в одной из комнат площадью 10 квадратных метров.