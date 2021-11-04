Нерабочие дни в Петербурге снизили загруженность дорог до минимума

Нерабочие дни в Петербурге снизили загруженность дорог до минимума
Нерабочие дни в Петербурге снизили загруженность дорог до минимума. Фото: "Яндекс.Пробки"

В Санкт-Петербурге наступило утро, но пробок на дорогах совсем нет. Такое явление можно было бы назвать удивительным, если не было бы причины на такую низкую загруженность. В Петербурге продолжаются нерабочие дни, большинство людей отдыхает дома или работает, но дистанционно.

На 8 утра пробки в Северной столице составляют всего 1 балл. Рекордно низкое значение для этого времени суток в обычной ситуации. В ближайшие часы дороги будут пустовать. Еще как минимум до 13 часов уровень загруженности дорог не поднимется выше трех баллов. В городе спокойно идут ремонтные работы на проспектах, улицах и мостах.

Временно ограничено движение на улице Чайковского, улице Вокка, улице Стахановцев, Константиновской улице, Тележной, Белы Куна, Коллонтай, Минюшенской, Манежной улице.

Идут работы по устройству пешеходной галереи недалеко от проспекта Римского-Корсакова, работы по ремонту дорожного покрытия замечены на набережной Обводного канала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Северной столицы начался ремонт трамвайных путей на улице Смолячкова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта. Движение там ограничат на месяц.

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