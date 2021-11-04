Эксперты рассказали, как распознать COVID-19 у питомца

Эксперты рассказали, как распознать COVID-19 у питомца
Эксперты рассказали, как распознать COVID-19 у питомца. Фото: pexels.com

У домашних питомцев тоже может быть коронавирус, и есть симптомы, по которым можно обнаружить болезнь.

Ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» рассказала, по каким признакам можно обнаружить коронавирусную инфекцию у животных. Об этом сообщают РИА Новости.

Заражение домашних животных коронавирусом может произойти в результате тесного контакта с человеком.

«Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание — не исключено, что они тоже могли заразиться», — отметил эксперт.

Чтобы подтвердить диагноз у домашнего любимца, необходимо пойти к врачу и подтвердить диагноз. Животному точно также, как и человеку возьмут мазок из носа. Также специалист подчеркнул, что перечисленные симптомы могут присутствовать у животного не только при коронавирусе.

Тяжелые формы заболевания у животных встречаются крайне редко. В случае подтверждения коронавируса у животного в легкой форме его лечение не требуется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Соединенных Штатах сотни белохвостых оленей, которые тоже заразились коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, есть вероятность, что наиболее распространенные виды животных превратятся в резервуар мутаций SARS-CoV-2.

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