Сотни зараженных коронавирусом оленей нашли в США

Сотни зараженных коронавирусом оленей нашли в США
До 80% из отобранных оленей были носителями SARS-CoV-2. Фото: pixabay

Американские ученые обнаружили в Соединенных Штатах сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусной инфекцией.

Результаты исследования ученых из университетов Пенсильвании и Айовы опубликованы на портале biorxiv. Научные сотрудники считают, что коронавирус передался оленям от людей, после чего начал стремительно распространяться среди животных. Биологи с апреля 2020 года по январь 2021-го отбирали оленей для тестирования и выяснили, что до 80% из них были носителями SARS-CoV-2. Однако точную причину, по которой парнокопытные заразились от человека, определить пока не удалось.

Авторы исследования подчеркивают, что нет никаких оснований полагать, что олени заражаются коронавирусом и в других штатах.

По мнению экспертов, есть вероятность, что наиболее распространенные виды животных превратятся в резервуар мутаций SARS-CoV-2. Если это произойдет, то вирус со временем станет более вирулентным и научится обходить существующие вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые в Боливии заявили, что смертность от COVID-19 снижается в высокогорье.

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