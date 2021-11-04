Президент США раскритиковал Путина из-за бездействия относительно проблем в тундре

Президент США раскритиковал Путина из-за бездействия относительно проблем в тундре
Президент США раскритиковал Путина из-за бездействия относительно проблем в тундре. Фото: www.instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден раскритиковал Путина за бездействие относительно проблем в Тундре, а также в очередной раз отметил, что Россия и КНР не появились на встрече G20, которая прошла в Риме.

Джо Байден заявил, что от Путина нет никакой информации о том, что он собирается делать с климатом. Об этом сообщают РИА Новости.

«У него (у Путина) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — заявил Байден.

На пресс-конференции в Глазго президент США Джо Байден раскритиковал и КНР, и Российскую Федерацию за отсутствие на G20.По его словам, КНР претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20, что является нехорошим показателем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Байден заявил, что в России горит тундра и это, действительно, вызывает опасения. Кремль в ответ призвал США разбираться со своими пожарами.

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