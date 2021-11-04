В Госдуме не исключили возможность расширения геномной экспертизы для всех россиян

В Госдуме не исключили возможность расширения геномной экспертизы для всех россиян
В Госдуме не исключили возможность расширения геномной экспертизы для всех россиян. Фото:duma.gov.ru

После введения геномной экспертизы для мигрантов, ее могут распространить на всех жителей России.

Когда будет введена геномная экспертиза для мигрантов, можно попробовать ввести ее для лиц, совершивших уголовные преступления, а после и для всех россиян. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный «Интерфаксу».

«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно», — заявил Анатолий Выборный.

Зампред комитета Госдумы по безопасности считает, что если общество поддержит закон, то он станет распространяться на всех граждан России. По мнению Выборного, россияне не чувствуют себя защищенными и часто бывают случаи, когда невозможно установить личность преступника или потерявшего память.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутаты Госдумы выступили с предложением освободить пенсионеров от транспортного налога. Для пожилых людей хотят ввести новую льготу.

Анатолий Выборный геномная экспертиза идентификация мигранты преступления Россия


 

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