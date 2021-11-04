Первая новогодняя елка появилась на Богатырском проспекте

На парковке у «Окея» на Богатырском проспекте, 42 появилась первая новогодняя красавица. Ель разместили вчера, 3 ноября.

Жители Приморского района заметили, как устанавливаю ель у гипермаркета «Окей» и поспешили поделиться этим наблюдением в социальных сетях. В группе ВКонтакте «Приморский Онлайн/Новости нашего района/СПб» появилась фотография новогодней красавицы. Ее сделал один из пользователей социальной сети.

Елку уже почти полностью нарядили игрушками и гирляндами. Петербуржцы отнеслись к установки ели по-разному. Одни считают, что еще слишком рано ставить ель, а другие отметили, что елочка будет радовать горожанам своим видом уже сейчас и вплоть до нового года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге активно готовятся к празднованию Нового года. Город начнут украшать уже со следующей недели. Новогоднюю елку планируют установить на главной площади города к 20 декабря.