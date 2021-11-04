В матче чемпионата КХЛ на своей площадке сразится петербургский «СКА» с московским «Спартаком»

В матче чемпионата КХЛ на своей площадке сразится петербургский &#171;СКА&#187; с московским &#171;Спартаком&#187;
В матче чемпионата КХЛ на своей площадке сразится петербургский "СКА" и московский "Спартак". Фото: twitter.com/hcska

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербуржская команда «СКА» сразится на своем льду с московской командой «Спартак». Начало матча в 17:00 по мск. времени.

«СКА» сразится со «Спартаком» в Ледовом дворце. Будет вестись прямая трансляция.

В прошлом матче «СКА» уступил в серии буллитов «Металлургу». Из-за этого ее собственная 5-матчевая победная серия была прервана. Питерская команда делят первое место Западной конференции с финским «Йокеритом», у них по 38 очков. Однако у СКА на 1 матч меньше, чем у «Йокерита». «СКА» провели 25 матчей.

«Спартак» проиграл три последних матча в чемпионате КХЛ. Один из них команда играла с «Сочи» (1:3), далее с «Локомотивом» (2:4), а третий «Северсталью» (2:3 Б). «Спартак» занимает 8-е место на Западе у них 27 очков в 25 матчах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в октября петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» с разгромным счетом 7:1. Игра проходила на стадионе «Газпром Арены» в Северной столице.

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