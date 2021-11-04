Почти 150 детей были устроены в семью в Петербурге за три месяца

С июля по октябрь 142 ребенка были устроены в семью. Фото: pixabay.com

С июля по октябрь 142 ребенка были устроены в семью. Фото: pixabay.com

За третий квартал 2021 года был зафиксирован только один случай изъятий ребенка из семьи, больше 140 детей устроили в семью. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Случай произошел в Красносельском районе города. По предварительным данным, решение об отобрании малыша в порядке статьи 77 Семейного кодекса РФ было принято органом опеки и попечительства. Ребенок жил в условиях, представляющих непосредственную угрозу его жизни и здоровью. Семья состояла на учете и находилась социально опасном положении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, численность детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, за три месяца возросла на 38 человек, составив 1 153 несовершеннолетних.

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором ведомств уменьшилась с 1156 до 1118 человек за три последних месяца.

С июля по октябрь 142 ребенка были устроены в семью, еще 66 поместили под надзор организации. 26 малышей усыновили, еще 30 родителей были освобождены от опекунства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анна Митянина назвала проблемы «дистанционки» в Петербурге.