Митянина назвала проблемы «дистанционки» в Петербурге

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала, с какими вызовами столкнулась городская система образования во время пандемии коронавируса.

С ежегодным докладом детский омбудсмен Анна Митянина выступает в среду, 31 марта перед депутатами ЗакСа. По ее словам, организация дистанционного образования в Петербурге не проходила гладко. Первая проблема, с которой столкнулись петербуржцы, — слабая техническая оснащенность. Остро вопрос нехватки техники встал в многодетных семьях и семьях с низким достатком.

Всего на начало «дистанционки» около 15 тысяч школьников не были обеспечены нужным оборудованием. К настоящему моменту, по словам Митяниной, проблему решили.

Недостатки дистанционного обучения почувствовали на себе и учителя, у которых рабочий день перестал быть фиксированным. Возникали проблемы с интернетом.

Еще одна проблема, с которой столкнулась система образования, — недостаток мотивации у ребенка, находящегося на дистанционном образовании. Отмечалось также ухудшение физического состояния у детей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что дистанционное образование в Петербурге оценила новый руководитель комитета по образованию Наталия Путиловская. Она отмечала, что к полноценному дистанционному образованию в Петербурге не готов никто.

Отметим, что комитет под руководством Жанны Воробьевой, в 2020-м году столкнулся с рядом проблем. Не хватало техники, а учителям — практики работы в Сети, школам приходилось самостоятельно искать платформы для взаимодействия с учениками, родители были вынуждены взять на себя часть работы преподавателей.

В новом учебном году школьникам и их родителям предложили смешанную форму обучения, при которой желающие могли уйти на дистанционку. Этот формат работы также вызывал множество вопросов.