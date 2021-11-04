В Ленобласти неизвестные, вырыв подкоп, украли кабели на 16 млн

В Ленобласти неизвестные, вырыв подкоп, украли кабели на 16 млн
Кабель был украден с электроподстанции в Ленобласти. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленинградской области около пяти-шести человек, сделав подкоп, украли кабели с электроподстанции.

Несколько мужчин 31 октября проникли на территорию станции и вынесли кабели. Сумма ущерба составила свыше 16 миллионов рублей, об этом сообщает 47channel, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Днем ранее правоохранителям сообщили о краже силовых электрических кабелей с электроподстанции в поселке Форносово. Совершить правонарушение удалось с помощью подкопа, сделанного под бетонным забором.

Примерно в полночь охранник заметил, что на территории предприятия посторонние. Сотрудник нажал тревожную кнопку. Однако приехавшая группа быстрого реагирования Росгвардии злоумышленников не застала.

Когда место происшествия осматривали, то заметили, что колючая проволока, окружавшая забор сверху, разрезана в одном месте. После этого нашли и подкоп, где лежали 12 кусков нарезанного силового электрокабеля длиной около 36 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев, пытавшихся утеплить коней на Аничковом мосту, задержали.

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