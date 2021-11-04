Петербургским пользователям Skylink дарят интернет на 3 месяца

Петербургским пользователям Skylink дарят интернет на 3 месяца
Бесплатные гигабайты можно использовать 3 месяца после подключения. Фото: Tele2

Санкт-Петербург – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, дарит интернет-трафик новым клиентам Skylink в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Бесплатные гигабайты можно использовать 3 месяца после подключения, что особенно актуально в период пандемии и локдауна для удаленщиков.

В рамках специального предложения новые клиенты Skylink при подключении к тарифам Skylink 2XL, Skylink XL и Skylink L получают 3 месяца интернета в подарок. Акция действует до 15 ноября. Можно оформить SIM-карту на сайте или бесплатно вызвать специалиста на дом.

Оператор Skylink работает в диапазоне 450 МГц, что обеспечивает широкое покрытие сетей LTE. Особенности технологии позволяют воспользоваться доступом в интернет там, где ранее это было невозможно: в отдаленных районах и на территории дачных участков. Skylink также востребован среди корпоративных клиентов, которые используют его для организации удаленной работы сотрудников.

Наиболее востребованным среди новых пользователей является тариф Skylink XL. Услуга включает безлимитный доступ в интернет вне зависимости от времени суток. Абонентская плата составляет 990 рублей в месяц. На втором месте по популярности – тариф Skylink L, в который включены 40 Гб интернет-трафика в месяц. С каждым годом клиенты оператора используют все больше интернет-трафика. Компания пошла навстречу требованиям пользователей. В 2021 году оператор предложил новый тариф — Skylink 2XL с безлимитным доступом в интернет на скорости до 4 Мбит/с. При этом первые 40 ГБ доступны на максимальной скорости.

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