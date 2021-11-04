В Смольном объяснили, почему не выделят деньги на мемориал «Сложенные крылья»

В Смольном объяснили, почему не выделят деньги на мемориал &#171;Сложенные крылья&#187;
Памятник жертвам теракта над Синаем на Серафимовском кладбище. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Власти Петербурга объяснили отсутствие возможности выделить 3,5 миллиона рублей на мемориал «Сломанные крылья» в память о жертвах теракта над Синаем.

Как заявили в Смольном, оплата работ по созданию мемориала «Сломанные крылья» за счет городского бюджета была бы нецелевым использованием средств.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, четыре года назад, когда на Серафимовском кладбище установили надгробный камень, чиновники выделили фонду 2,2 миллиона рублей на возмещение затрат на изготовление памятника. Доработка проекта тогда не планировалась, передает «Фонтанка».

Эргашев отметил, что обновить мемориал год назад предложила глава фонда «Рейс 9268». По итогу «Сломанные крылья» дополнили стелами с фотографиями погибших. Часть затрат возместили за счет средств субсидии, предоставленной Фонду в этом году. Это было 133 тысячи рублей.

«Финансирование дополнительных работ, которые не были заявлены в смете в рамках данной субсидии, носит нецелевой характер и не может быть произведено за счет средств бюджета город», — заявил вице-губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти восстановлен мемориал «Памяти расстрелянного детства».

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