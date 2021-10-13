В Ленобласти восстановлен мемориал «Памяти расстрелянного детства»

В Ленобласти восстановлен мемориал «Памяти расстрелянного детства»
В деревне Кирково в годы ВОВ расстреляли десятилетнего Ваню Григорьева и шестнадцатилетнего Толю Пухтеева. Фото расстрелянных детей палачи отдали родителям. Фото: пресс-служба Ленобласти

В Тосненском районе закончены работы по реставрации памятника детям, погибшим во времена ВОВ, сообщает пресс-служба Правительства Лениградской области.

У деревни Кирково Тосненского района в 80-х годах 20 века был возведен деревянный мемориальный комплекс, посвященный детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Работу творческой группы под руководством заслуженного художника России Виктора Новикова практически полностью разрушило время.

Реставраторам мастерской «Наследие» потребовалось на воссоздание мемориала пять лет. Для этого были использованы изображения оригинального комплекса и привезены бревна лиственного дерева из Сибири.

Примечательно, что памятник восстанавливали те же художники, что изначально создавали, говорит заместитель председателя Правительства Ленобласти, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Кроме того, были предприняты мероприятия для предотвращения подтопления территории мемориала, также проведены работы по благоустройству участка.

Деревня Кирково была оккупирована немцами с 1942 по январь 1944 года, за это время в ней погибло 40 детей и 20 взрослых, что составляло половину поселения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, на 90-ом году жизни в Петербурге умер доцент кафедры Военно-медицинской академии имени Кирова Иван Колосов, который отбирал Юрия Гагарина для полета в космос.

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В Ленобласти восстановлен мемориал «Памяти расстрелянного детства»
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