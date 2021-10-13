В Петербурге на 90-ом году жизни скончался врач, отбиравший Гагарина в космос

На 90-ом году жизни в Санкт-Петербурге ушел из жизни доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Иван Колосов. Фото: Роскосмос

На 90-ом году жизни в Санкт-Петербурге ушел из жизни доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова Иван Колосов. Фото: Роскосмос

На 90-ом году жизни в Санкт-Петербурге ушел из жизни доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова, полковник медицинской службы в отставке Иван Колосов. Он работал с первым отрядом космонавтов и отбирал Юрия Гагарина для полета. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на сообщение от историка отечественной космонавтики Александра Железнякова.

О смерти Колосова стало известно 10 октября. Прощание состоится 15 октября в Траурном зале Петербургского крематория.

С 1960 года по 1976 год Иван Колосов проходил службу в Центре подготовки космонавтов на должностях помощника ведущего врача, далее ведущего врача и начальника Лаборатории летно-космической подготовки. В1976 году он работал в Военно-медицинской академии им Кирова, написал 156 научных работ, а в 2011 году вышла его книга «Пионеры российской пилотируемой космонавтики: воспоминания врача первого отряда космонавтов Российского государственного научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов имени Гагарина».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что третий год «Роскосмос» продолжает серию безаварийных ракетных пусков. Это стало абсолютном рекордом в отечественной истории.