Три года подряд «Роскосмос» продолжает серию безаварийных ракетных пусков

Три года подряд &#171;Роскосмос&#187; продолжает серию безаварийных ракетных пусков
Три года подряд "Роскосмос" продолжает серию безаварийных ракетных пусков. Фото: Роскосмос

Уже третий год подряд «Роскосмос» поддерживает форму и продолжает серию безаварийных ракетных пусков. Это стало абсолютном рекордом в отечественной истории. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на годовой отчет госкорпорации.

В период с 2018 по 2020 год средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%.За трехлетний период с космодрома Байконур и Восточный, военного космодрома Плесецк, из Гвианского космического центра было проведено 67 успешных пусков ракет, которые были изготовлены на предприятиях госкорпорации.

С момента аварии в 2018 году с космодрома «Байконур» Россия осуществила 32 пуска, с Плесецка — 21, а также с Восточного космодрома — 7 пусков. В 2020 году Россия побила рекорд, запустив 58 успешных пусков подряд. Прошлый рекорд был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

В госкорпорации отметили, что средняя пятилетняя доля успешных пусков сейчас соответствует уровню лучших зарубежных образцов средств выведения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полет первого «киноэкипажа» в космос стал грандиозным событием не только для российского кинематографа, но и для всего мира. Весь мир наблюдает за первыми в мире съемками фильма на борту МКС.

байконур запуск ракет космос рекорд Россия рскосмос


 

Новости партнеров
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три года подряд «Роскосмос» продолжает серию безаварийных ...
Девушка, получившая тяжелые травмы в ДТП с участием Ксении Собчак, жива
В Минстрое прогнозируют стабилизацию цен на жилье к середине 2022 года
Петербургские предприниматели считают, что рост зарплат может привести к ...
Врач-диетолог: «лапша быстрого приготовления с похмелья — ...
Очевидец: Телеведущая покинула место ДТП почти сразу
По информации из справки, полученной RT, Ксения Собчак в ДТП не пострадала
Бывший тренер «Локомотива» пожелал удачи новому