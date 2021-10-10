Три года подряд «Роскосмос» продолжает серию безаварийных ракетных пусков

Уже третий год подряд «Роскосмос» поддерживает форму и продолжает серию безаварийных ракетных пусков. Это стало абсолютном рекордом в отечественной истории. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на годовой отчет госкорпорации.

В период с 2018 по 2020 год средняя пятилетняя доля успешных пусков отечественных ракет космического назначения увеличилась более чем на 3,5% и в настоящее время превышает 97%.За трехлетний период с космодрома Байконур и Восточный, военного космодрома Плесецк, из Гвианского космического центра было проведено 67 успешных пусков ракет, которые были изготовлены на предприятиях госкорпорации.

С момента аварии в 2018 году с космодрома «Байконур» Россия осуществила 32 пуска, с Плесецка — 21, а также с Восточного космодрома — 7 пусков. В 2020 году Россия побила рекорд, запустив 58 успешных пусков подряд. Прошлый рекорд был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

В госкорпорации отметили, что средняя пятилетняя доля успешных пусков сейчас соответствует уровню лучших зарубежных образцов средств выведения.

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