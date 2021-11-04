Мемориал погибшим министрам внутренних дел Российской империи открыли в Петербурге

Мемориал погибшим министрам внутренних дел Российской империи открыли в Петербурге
Сегодня на Тихвинском кладбище прошла торжественная церемония открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам МВД Российской империи. Фото: МВД РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев открыл в Петербурге мемориальную плиту погибшим министрам внутренних дел Российской империи.

Сегодня на Тихвинском кладбище прошла торжественная церемония открытия мемориальной плиты, посвященной пяти министрам МВД Российской империи — Дмитрию Бибикову, Дмитрию Блудову, Петру Валуеву, Ивану Дурново и Дмитрию Сипягину. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Колокольцева, каждый из этих министров внес большой клад в развитие правоохранительной системы, обеспечивал общественную безопасность и защиту национальных интересов страны.

«Несмотря на разное видение путей развития государства, их объединяла верность интересам Отечества, стремление сделать все возможное для его укрепления и процветания», — заявил глава МВД.

Мемориальную доску освятил иерей Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры Сергий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти восстановлен мемориал «Памяти расстрелянного детства».

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