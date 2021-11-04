Брижит Бардо оштрафовали на 20 тысяч евро за расистское оскорбление

В письме Брижит Бардо назвала жителей Реюньона "аборигенами, сохранившими свои дикие гены". Фото: кадр из фильма "Искупление"

В письме Брижит Бардо назвала жителей Реюньона "аборигенами, сохранившими свои дикие гены". Фото: кадр из фильма "Искупление"

Французскую актрису Брижит Бардо оштрафовали на 20 тысяч евро за расистское высказывание в адрес жителей острова Реюньон в Индийском океане.

Бардо два года назад отправила письмо префекту острова Амори де Сен-Кантен от имени своего фонда защиты животных. Актриса в письме осудила «варварское» обращение с животными со стороны жителей острова. В частности, она указала на отрубание голов у козлов во время индуистских праздников. Бардо назвала это «пережитками каннибализма прошлых веков».

Также в письме француженка назвала жителей Реюньона «аборигенами, сохранившими свои дикие гены». Суд посчитал высказывания Бардо оскорблениями по расовому признаку, пишет Journal de l’île de La Réunion.

Актриса на судебном заседании извинилась за свои слова и попыталась оправдаться тем, что озабочена судьбой животных.

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