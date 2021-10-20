Дудя признали виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовали на 100 тысяч рублей

Зюзинский суд Москвы назначил штраф размером в 100 тысяч рублей блогеру Юрию Дудю по делу пропаганде наркотиков в интервью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дудь в суд не явился, поэтому решение было принято заочно.

Адвокат блогера заявил, что Юрий будет обжаловать решение суда.

В начале апреля волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу проверить интервью Дудя. Пропаганду наркотиков она усмотрела в двух интервью: с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. После чего было возбуждено административное дело на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шоумен Гарик Харламов раскритиковал журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргеншерна за их лицемерие. Во время интервью музыкант заявил, что не любит смотреть Comedy Club, потому что шоу себя исчерпало.