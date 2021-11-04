Названы продукты, снижающие уровень холестерина

Взрослым советуют употреблять до 30 гр клетчатки в день - она содержится в картофеле, овсе и цельнозерновом хлебе. Фото: unsplash

Взрослым советуют употреблять до 30 гр клетчатки в день - она содержится в картофеле, овсе и цельнозерновом хлебе. Фото: unsplash

Высокий уровень холестерина не проявляется внешними симптомами, но способен привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперты назвали продукты, которые помогут снизить его уровень.

Как сообщает Daily Express, холестерин в небольших количествах приносит пользу для организма, однако повышение его уровня в крови может обернуться высоким риском возникновения инсульта и инфаркта.

Снизить вероятность развития проблем с сердцем поможет употребление большого количества грубых волокон. Взрослым советуют употреблять до 30 гр клетчатки в день — она содержится в картофеле, овсе и цельнозерновом хлебе.

У человека может быть повышенный уровень холестерина даже если он выглядит здоровым. При выборе диеты специалисты советуют отдать предпочтение в пользу ненасыщенных жиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сладкая газировка приводит к преждевременному старению.