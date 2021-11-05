В Telegram началось тестирование рекламных сообщений

В Telegram началось тестирование рекламных сообщений
Официальные рекламные сообщения будут появляться только в крупных каналах. Фото: unsplash

Мессенджер Telegram приступил к тестированию рекламных сообщений, которые будут автоматически появляться после прочтения всех публикаций в крупных каналах.

Как отмечает основатель Telegram Павел Дуров, официальные рекламные сообщения будут появляться только в крупных каналах, где уже и так есть реклама. Сами тексты будут короткими, без каких-либо ссылок и фотографий.

Содержание рекламы при этом будет зависеть только от тематики каналов, где она будет показываться. Личные данные пользователей для рекламы использоваться не будут. То есть всем подписчикам канала будет показываться одно и то же сообщение.

Объявления будут ненавязчивыми, они появятся в канале только после просмотра всех новых сообщений.

Дуров отметил, что доход от рекламы позволит Telegram оставаться бесплатным и неограниченным мессенджером.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр социальных сетей.

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