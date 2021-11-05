Психолог считает, что человечество отупеет из-за социальных сетей

Доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян убежден, что регулярное использование социальных сетей может привести к деградации человечества.

По словам психолога, признаки негативного влияния современных технологий человека уже можно наблюдать на примере поколения зумеров — людей, родившихся в период с конца 1990-х по конец 2010-х. Об этом пишет «Лента.ру».

Мкртычан объяснил, что активные пользователи смартфонов теряют навыки мышления, что в будущем грозит деградацией. Он рассказал, что преподает в вузе около 20 лет, и, по его наблюдениям, современные студенты не умеют работать с большим количеством информации. Это связано с тем, что молодые люди пользуются готовыми сценариями, считает специалист.

Для развития мышления и повышения общего уровня интеллекта психолог посоветовал читать книги.

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