Психолог считает, что человечество отупеет из-за социальных сетей

Психолог считает, что человечество отупеет из-за социальных сетей
Активные пользователи смартфонов теряют навыки мышления, что в будущем грозит деградацией. Фото: unsplash

Доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян убежден, что регулярное использование социальных сетей может привести к деградации человечества.

По словам психолога, признаки негативного влияния современных технологий человека уже можно наблюдать на примере поколения зумеров — людей, родившихся в период с конца 1990-х по конец 2010-х. Об этом пишет «Лента.ру».

Мкртычан объяснил, что активные пользователи смартфонов теряют навыки мышления, что в будущем грозит деградацией. Он рассказал, что преподает в вузе около 20 лет, и, по его наблюдениям, современные студенты не умеют работать с большим количеством информации. Это связано с тем, что молодые люди пользуются готовыми сценариями, считает специалист.

Для развития мышления и повышения общего уровня интеллекта психолог посоветовал читать книги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психофизиолог Лебедев рассказал, как восстановить работу мозга в любом возрасте.

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