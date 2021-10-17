Психофизиолог Лебедев рассказал, как восстановить работу мозга в любом возрасте

Случается, что мультизадачный человек вдруг со временем осознает, что привычные действия становится все сложнее выполнять. Фото: pixabay

Случается, что мультизадачный человек вдруг со временем осознает, что привычные действия становится все сложнее выполнять. Фото: pixabay

Предотвратить старение мозга помогут: сон, питание и физическая активность, сообщает «Lenta».

Психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев рассказал, люди начинают испытывать проблемы с памятью начиная с 30-летнего возраста. Случается, мультизадачный человек вдруг со временем осознает, что привычные действия становится все сложнее выполнять.

«Это называют когнитивным нарушением», — объяснил медик.

Большое количество жалоб на ощущение слабоумия поступает от людей, перенесших коронавирус, отмечает психофизиолог.

Чудесных пилюль не бывает, восстановить функции мозга можно, соблюдая три базовых принципа. Сон, питание и физическая активность – это три столпа когнитивного здоровья.

«Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает», — говорит Лебедев.

Если ЗОЖ не помогает решить проблемы с памятью, то следует обратиться к специалистам. Врач назначит необходимую терапию и упражнения.

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