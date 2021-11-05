Курьеры и грузчики названы самыми востребованными работниками в России

Курьеры и грузчики названы самыми востребованными работниками в России
Курьеры и грузчики стали самыми востребованными специалистами в России. Фото: unsplash

На рынке труда в России из-за ковид-пандемии наблюдается дефицит кадров. Самыми востребованными работниками сейчас считаются курьеры, грузчики и строители.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого. Он связывает это с тем, что бизнес, который пострадал во время пандемии, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей. Так, число вакансий в третьем квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом выросло почти в два раза — 48%. А число резюме увеличилось всего на 3%.

По словам Корицкого, дефицит кадров происходит из-за нежелания людей искать новую работу в нестабильной ситуации и оттока мигрантов, которые работали в сфере строительства и на вакансиях массового персонала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число вакансий с упоминанием Хэллоуина в России выросло почти в трижды.

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