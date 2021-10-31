Число вакансий с упоминанием Хэллоуина в России выросло почти в трижды

Число вакансий с упоминанием Хэллоуина в России выросло почти в трижды
Во многих коллективах принято отмечать этот праздник либо в офисе, либо в онлайн-формате. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

С начала года российские работодатели более чем в 100 вакансиях упоминали Хэллоуин.

Так, по сравнению с прошлым годом число вакансий, в которых упоминается мистический праздник или нужны специалисты для его проведения, выросло на 188%. При этом многие работодатели отмечают, что в их коллективах принято отмечать Хэллоун.

Как сообщила пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад», чаще всего отмечают этот праздник в IT-компаниях, сфере продаж, сфере фитнеса и салонов красоты. Некоторые работодатели подходят к подготовке серьезно — ищут event-специалистов и визажистов, которые помогут не только организовать, но и украсить праздник и участников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 86% горожан используют День всех святых как повод весело провести время с друзьями.

hh.ru работодатели хэллоуин


 

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