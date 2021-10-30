Каждый пятый петербуржец отмечает «заморский» праздник Хэллоуин

Каждый пятый петербуржец отмечает «заморский» праздник Хэллоуин
Фото: Pixabay

86% горожан используют День всех святых как повод весело провести время с друзьями.

Об этом говорится в исследовании Ozon. Большинство жителей Северной столицы празднуют праздник, пришедший к нам недавно из других стран – Хэллоуин. В среднем, петербуржец готов раскошелиться на тематическую вечеринку, костюм, тыквы и иную атрибутику 3-5 тыс. рублей.

Не иначе, как обаянием ужаса такой успех заморского праздника в нашей стране не назовешь. 86% используют День всех святых для встречи с друзьями и веселья. Каждый пятый респондент празднует в офисе и столько же украшают дом и вечеринки тыквами. 69% положительно относятся к Хэллоуину и празднуют его при возможности.

17% смотрят в этот день фильмы ужасов или устраивают вечеринки. Согласно опросу, треть наряжается в киногероев, четверть в мистических персонажей, а каждый десятый – в монстра.

7% индифферентно относятся к празднику и 2% опрошенных считают, что «это не наш праздник». Всего в опросе участвовали 1,5 тыс. человек, отмечается в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, каждый второй житель России противник привлечения в качестве артистов цирка – животных.

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