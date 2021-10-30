Каждый второй россиянин выступает за запрет использования животных в цирках

Люди предлагают поместить животных из цирков в зоопарки, заповедники и приюты.

Об этом говорят данные опроса сервиса SuperJob. Каждый второй опрошенный считает, необходимо ввести запрет на использование в качестве артистов цирка животных. Такое решение приняли ряд стран и подобную идею в нашей стране поддерживает 50% россиян.

При этом 8% против привлечения в цирковых выступлениях диких животных, 42% против любых видов животных вообще. Более четверти опрошенных не имеют ничего против животных в цирке.

Среди представительниц прекрасного пола противниц животных на арене цирка больше — 56% женщин против 47% мужчин. Зоозащитники младше 34 активнее, чем лица старшего возраста — 67% против 36%.

Россияне с детьми пассивнее в протестных заявлениях, чем бездетные – 41% и 59% соответственно. Противники считают, необходимо животных после реабилитации отпустить в заповедники или разместить в зооприютах или зоопарках.

Всего в опросе участвовало 1600 старше 18 лет.

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