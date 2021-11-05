В Колпинском районе полыхал садовый дом, приезжала реанимация

Пожар в Колпино. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в Колпино. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Колпинском районе Петербурга загорелась хозяйственная постройка. К месту происшествия приезжала машина реанимации.

Возгорание случилось в четверг, 4 ноября, на Понтонной улице, дом №7. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:19. К месту происшествия были направлены 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, огонь охватил бесхозный садовый дом размером 13 на 7 метров. К 00:20 пожар ликвидировали.

Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, пожар начался после сильного хлопка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на улице Маяковского локализовали 15 спасателей.