Квартирный пожар на Маяковского локализовали 15 спасателей

В Центральном районе Петербурга произошел пожар. Спустя 20 минут огонь удалось локализовать.

Возгорание случилось в четверг, 4 ноября, по адресу: улица Маяковского, дом 34. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:32. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в квартире происходило горение в перекрытиях на площади 2 квадратных метра.

В 19:51 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трехкомнатной квартире на Витебском проспекте потушили пожар.