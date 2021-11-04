Квартирный пожар на Маяковского локализовали 15 спасателей

Квартирный пожар на Маяковского локализовали 15 спасателей
Пожар случился на улице Маяковского. Фото: скриншот google.maps

В Центральном районе Петербурга произошел пожар. Спустя 20 минут огонь удалось локализовать.

Возгорание случилось в четверг, 4 ноября, по адресу: улица Маяковского, дом 34. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:32. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в квартире происходило горение в перекрытиях на площади 2 квадратных метра.

В 19:51 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в трехкомнатной квартире на Витебском проспекте потушили пожар.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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