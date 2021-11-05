Бездомных Петербурга обучат маркетингу и веб-дизайну

Уже в этом месяце, в ноябре, начнутся первые занятия, организованные благотворительной организацией «Ночлежка».
У «Ночлежки» стартовала программа профессионального обучения для петербургских бездомных, сообщает ТАСС.
Курс предусматривает онлайн-уроки, которые по длительности займут от трех месяцев до полугода.
В благотворительной организации думают, что программа обучения будет востребована, так как многие подопечные «Ночлежки» хотят трудоустроиться. Переквалификация может помочь в этом в вопросе.
В процессе занятий будут использоваться компьютеры, принадлежащие «Ночлежке». После завершения курса каждый ученик получит диплом и резюме.
Отмечается, что курсы подходят не только людям без определённого места жительства, но и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, потерял работу и не имеет средств к существованию.
Получить новые навыки смогут обитатели Москвы и Петербурга.
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