Бездомных Петербурга обучат маркетингу и веб-дизайну

Бездомных Петербурга обучат маркетингу и веб-дизайну
В программу входят специальности, которые будут востребованы у работодателей в ближайшее время. Фото: unsplash.com

Уже в этом месяце, в ноябре, начнутся первые занятия, организованные благотворительной организацией «Ночлежка».

У «Ночлежки» стартовала программа профессионального обучения для петербургских бездомных, сообщает ТАСС.

Курс предусматривает онлайн-уроки, которые по длительности займут от трех месяцев до полугода.

В благотворительной организации думают, что программа обучения будет востребована, так как многие подопечные «Ночлежки» хотят трудоустроиться. Переквалификация может помочь в этом в вопросе.

В процессе занятий будут использоваться компьютеры, принадлежащие «Ночлежке». После завершения курса каждый ученик получит диплом и резюме.

Отмечается, что курсы подходят не только людям без определённого места жительства, но и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, потерял работу и не имеет средств к существованию.

Получить новые навыки смогут обитатели Москвы и Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве вдвое увеличили выплаты донорам плазмы для лечения COVID.

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Бездомных Петербурга обучат маркетингу и веб-дизайну
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