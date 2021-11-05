Пиотровский: горожане старше 60 получат бумажный QR-код в прививочном пункте

В Петербурге продолжается работа по дополнению методических рекомендаций по введению QR-кодов.

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в свое телеграм-канале.

Люди старше 60 лет, не имеющие личного кабинета на портале Госуслуг, смогут получить свой QR-код прямо в пункте вакцинации. Документ, подтверждающий наличие прививки от коронавируса, будут выдавать в бумажном виде. Кроме того, на бумаге будет выдаваться и справка о перенесённом заболевании, и медотвод из больницы.

Помимо прочего, при проверке подлинности QR-кода станет возможно подтвердить свою личность и паспортом, и военным, и студенческим билетом, а также пенсионным и служебным удостоверением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Пиотровский рассказал, как в Петербурге справляются с введением системы QR-кодов.