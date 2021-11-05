Пиотровский: горожане старше 60 получат бумажный QR-код в прививочном пункте

Пиотровский: горожане старше 60 получат бумажный QR-код в прививочном пункте
Борис Пиотровский. Фото: "ВКонтакте"

В Петербурге продолжается работа по дополнению методических рекомендаций по введению QR-кодов.

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в свое телеграм-канале.

Люди старше 60 лет, не имеющие личного кабинета на портале Госуслуг, смогут получить свой QR-код прямо в пункте вакцинации. Документ, подтверждающий наличие прививки от коронавируса, будут выдавать в бумажном виде. Кроме того, на бумаге будет выдаваться и справка о перенесённом заболевании, и медотвод из больницы.

Помимо прочего, при проверке подлинности QR-кода станет возможно подтвердить свою личность и паспортом, и военным, и студенческим билетом, а также пенсионным и служебным удостоверением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Пиотровский рассказал, как в Петербурге справляются с введением системы QR-кодов.

QR-код вакцинация коронавирус новости СПб


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пиотровский: горожане старше 60 получат бумажный QR-код в прививочном пункте
Бездомных Петербурга обучат маркетингу и веб-дизайну
Число ДТП с электросамокатами в России выросло более чем на 50%
Эксперт рассказал, кому перестанут платить пенсию в 2023 году
В Новосиверской ночью полыхали дом и сарай на площади 108 «квадратов»
Дороги Петербурга свободны: в пятницу днем пробок не ожидается
«Тяжело и страшно»: Асмус рассказала о госпитализации дочери
Врач рассказал, как долго можно использовать гаджет без вреда для зрения