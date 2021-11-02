Пиотровский рассказал, как в Петербурге справляются с введением системы QR-кодов

В Петербурге ввели систему QR-кодов. Общественные заведения приспосабливаются к нововведениям успешно. Теперь, чтобы попасть на мероприятие, нужен код, который подтвердит вакцинацию или перенесенную болезнь в течение последних 6 месяцев. Также пока что подходят и справка о медотводе от прививки.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что театры и музеи вполне справляются с задачей по введению и проверке QR-кодов.

«Главное, что и театры, и музеи, и зрители относятся к этой мере с пониманием», — отметил Борис Пиотровский.

По словам Пиотровского, сейчас всё складывается позитивно. Недочеты или трудности при проверке документа у организаций не обнаружено. Сейчас наблюдают за удобством и тем, как проверку можно было бы сделать комфортней и для гостей, и для персонала, поэтому некоторые моменты в будущем будут скорректированы.

Ранее gazet.spb.ru писала, что чтобы получить QR-код, нужно предоставить документы, доказывающие перенесенное заболевание. Чтобы получить QR-код, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и предоставить результаты ПРЦ-теста и теста на наличие антител.