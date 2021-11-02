В Петербурге выдадут QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом

Чтобы получить код, нужно предоставить документы, доказывающие перенесенное заболевание.

В Санкт-Петербурге прорабатывают вопрос по выдаче QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19. Дело в том, что код получили только те, кто обращался за помощью к врачу.

Чтобы получить QR-код, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и предоставить результаты ПРЦ-теста и теста на наличие антител. Документы рассмотрит врачебная комиссия, которая примет решение о выдаче кода. В том случае, если доказательств болезни будет достаточно, врач внесет данные в федеральный регистр и на сайт Госуслуг.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что после этого неофициально переболевший получит QR-код, пишет ТАСС. В том случае, если у человек нет никаких доказательств, ему остается только делать прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней. Он напомнил, что в период пандемии регионы страны обладают особыми полномочиями. Это значит, что решение о продлении нерабочих дней могут принять местные власти, учитывая эпидемиологическую обстановку.