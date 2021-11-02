В Петербурге выдадут QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом

В Петербурге выдадут QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом
QR-код будет выдаваться сразу после получения второй прививки. Фото: Gazeta.SPb

Чтобы получить код, нужно предоставить документы, доказывающие перенесенное заболевание.

В Санкт-Петербурге прорабатывают вопрос по выдаче QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19. Дело в том, что код получили только те, кто обращался за помощью к врачу.

Чтобы получить QR-код, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и предоставить результаты ПРЦ-теста и теста на наличие антител. Документы рассмотрит врачебная комиссия, которая примет решение о выдаче кода. В том случае, если доказательств болезни будет достаточно, врач внесет данные в федеральный регистр и на сайт Госуслуг.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что после этого неофициально переболевший получит QR-код, пишет ТАСС. В том случае, если у человек нет никаких доказательств, ему остается только делать прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней. Он напомнил, что в период пандемии регионы страны обладают особыми полномочиями. Это значит, что решение о продлении нерабочих дней могут принять местные власти, учитывая эпидемиологическую обстановку.

QR-код вакцинация пандемия


 

Новости партнеров
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге выдадут QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом
Петербуржцы скупили билеты на рейсы в Эстонию, Финляндию и Беларусь
В Гидрометцентре назвали московский туман радиационным
Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней
В Петербурге на трех проблемных участках реконструируют ливневую канализацию
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 387 человек
В Петербурге не наблюдается позитивная динамика по коронавирусу
Заявление на оголившуюся девушку у Исаакиевского написал «гееборец»