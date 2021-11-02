Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней

Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней
Дмитрий Песков призвал не верить в слухи. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля попросил россиян ждать официальную информацию и не верить анонимным источникам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о продлении нерабочих дней в стране после 7 ноября. Он попросил россиян не верить данным, которые распространяют неофициальные источники. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет РИА Новости.

Песков напомнил, что в период пандемии регионы страны обладают особыми полномочиями. Это значит, что решение о продлении нерабочих дней могут принять местные власти, учитывая эпидемиологическую обстановку.

Напоминаем, что локдаун с 30 октября по 7 ноября ввел президент России Владимир Путин. Он также добавил, что региональные власти могут вводить нерабочие дни раньше срока и даже продлевать их при необходимости. Россиян просят оставаться дома и свести к минимуму контакты с посторонними людьми. Так можно приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID в 78 регионах.

Дмитрий Песков нерабочие дни


 

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Песков призвал не верить в слухи о продлении нерабочих дней
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