В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID в 78 регионах

В России в 78 регионах сохраняется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в некоторых регионах страны снизился темп прироста новых случаев COVID-19, а в 12 — фиксируется превышение среднероссийских показателей по заболеваемости на 15% и выше.

Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 429 тыс. человек. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 247 123 213, скончались от вируса 5 005 420 человек.