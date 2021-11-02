В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID в 78 регионах

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID в 78 регионах
Анна Попова заявила, что прирост новых случаев COVID-19 наблюдается в 78 регионах страны. Фото: kremlin.ru

В России в 78 регионах сохраняется рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в некоторых регионах страны снизился темп прироста новых случаев COVID-19, а в 12 — фиксируется превышение среднероссийских показателей по заболеваемости на 15% и выше.

Как сообщил ТАСС, Попова подчеркнула, что говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 429 тыс. человек. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 247 123 213, скончались от вируса 5 005 420 человек.

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