СК назвал возможную причину пожара в квартире на Малой Карпатской, где нашли труп

Пожар случился в доме на Малой Карпатской. Фото: скриншот google.maps

Пожар случился в доме на Малой Карпатской. Фото: скриншот google.maps

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в результате пожара.

Трагедия случилась в квартире одного из домов по Малой Карпатской улице. По предварительным данным, пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области, после пожара на месте было обнаружено тело неустановленного мужчины.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с огнем на Малой Карпатской боролись 20 спасателей, прибывших к месту ЧП на четырех единицах спецтехники.