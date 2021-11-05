Мужчина сгорел ночью в квартире на Малой Карпатской

Пожар случился в доме на Малой Карпатской. Фото: скриншот google.maps

Пожар случился в доме на Малой Карпатской. Фото: скриншот google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Есть погибший.

Возгорание случилось в пятницу, 5 ноября, на Малой Карпатской улице, дом 13. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:46. К месту происшествия оперативно выехали 20 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на общей площади 28 квадратных метров. К 5:19 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте пожара погиб один человек.

Как сообщил 78.ru, в помещении погиб мужчина. Его личность установить не удалось из-за сильных ожогов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что однокомнатная квартира полыхала ночью на улице Олеко Дундича. С огнем боролись 15 спасателей, прибывших к месту ЧП на трех единицах спецтехники.