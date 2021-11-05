Однушка полыхала ночью на улице Олеко Дундича

Однушка полыхала ночью на улице Олеко Дундича
Пожар случился в доме 8 по улице Олеко Дундича. Фото: скриншот google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. С огнем боролись 15 спасателей.

Возгорание случилось в пятницу, 5 ноября, в доме №8 по улице Олеко Дундича. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:50. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире обгорели постельные принадлежности.

В 01:13 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших и причины появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе полыхал садовый дом, приезжала машина реанимации. По словам очевидцев, пожар начался после сильного хлопка.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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