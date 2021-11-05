Гол и две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

«Флорида» одержала победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время победителя выявить не удалось. Матч перешел в овертайм и закончился со счетом 4:5.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг (21-я минута), Александр Овечкин (39), Том Уилсон (40), Коннор Макмайкл (47).

У «Флориды» отличились Александр Барков (4, 36), Аарон Экблад (12), Брендон Монтор (28), Ээту Луостаринен (62).

«Вашингтон» находится на третьей строчке в таблице столичного дивизиона, имея в своем активе 14 очков. Следующий матч состоится 7 ноября. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.