На пересечении Выборгского и Вокзальной не смогли разъехаться две легковушки

Вечером 5 ноября в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Дорожный инцидент случился на пересечении Выборгского шоссе и Вокзальной улицы. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки.
«Авария на пересечении Выборгского шоссе и Вокзальной улицы», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В соцсетях появилось видео с места происшествия.
«Походу хотел встать в левую полосу, но сзади бибикнули и он резко передумал. Но было уже поздно», — комментируют пользователи Сети.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
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