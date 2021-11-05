На пересечении Выборгского и Вокзальной не смогли разъехаться две легковушки

На пересечении Выборгского и Вокзальной не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент случился на пересечении Выборгского шоссе и Вокзальной улицы. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 5 ноября в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на пересечении Выборгского шоссе и Вокзальной улицы. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки.

«Авария на пересечении Выборгского шоссе и Вокзальной улицы», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В соцсетях появилось видео с места происшествия.

«Походу хотел встать в левую полосу, но сзади бибикнули и он резко передумал. Но было уже поздно», — комментируют пользователи Сети.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два большегруза поломали светофоры и камеры в тоннеле дамбы на 24 миллиона.

авария дтп красносельский район


 

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