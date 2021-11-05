«Яндекс.Еда» ответила, почему отключает от доставки рестораны Петербурга

Отключение от доставки петербургского общепита связано с появлением в приложении «Яндекс.Еда» «клонов» заведений.

«Ядекс.Еда» массово отключает петербургские рестораны общественного питания от функции доставки из-за появления «клонов». «Деловой Петербург» направил запрос в сервис, на который получил ответ, что ограничения по доставке введены из-за появления запросов от двойников заведения. По словам пресс-службы «Яндекс.Еда», такие действия создают нервные условия для партнеров площадки, поэтому был введен специальный алгоритм, пресекающий действия «клонов».

«Отдельные партнёры могут создавать несколько виртуальных ресторанов на платформе с идентичным меню, чтобы занять больше места в выдаче и привлечь внимание пользователей», — сообщили в пресс-службе.

По словам сервиса «Янддекс.Еда» в последние дни не было выявлено срабатывания алгоритма, а число заказов выросло в 2,5 раз.В «Яндекс.Еде» заверили, что в последние дни всплеска срабатываний алгоритма не зафиксировано, а число заказов в нерабочие дни выросло в 2,5 раза. В сообщении утверждается, что 96% ресторанов города продолжают работать на вынос.

До получения ответа от сервиса, учстники рынка предполагали, что действия сервиса вызваны нехваткой курьеров на фоне нерабочих дней, а отключению подвергались заведения не приносящие выручку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в период нерабочих дней сервис «Яндекс.Еда» начал отключать от доставки заведения общественного питания в Петербурге. По словам рестораторов, из-за этого их выручка падает более, чем на 40%.