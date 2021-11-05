За последние сутки в Петербурге от коронавируса выздоровело 1 640 человек

За последние сутки в Петербурге от коронавируса выздоровело 1 640 человек
За последние сутки в Петербурге от коронавируса выздоровело 1 640 человек. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге за последние сутки на 5 ноября наблюдется рост вылечившихся от коронавирусной инфекции до 1 640 человек.

С начала пандемии в Северной столицы от коронавируса выздоровел 655 321 житель. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки помимо выздоровевших насчитали также и заразившихся в количестве 3 363 человек. С начала пандемии число заболевших увеличилось до 724 773 горожан.

По всей стране коронавирусом заболело 40 735 жителей, выздоровело при этом 28 605 граждан.

Губернатор города Александр Беглов считает, что ситуация с COVID-19 в Петербурге все также остается напряженной.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что нерабочие дни, по мнению губернатор Петербурга Александра Беглова, нужно провести с пользой и не забыть сделать прививику от COVID-19. Глава петербурга напомнил, что в городе созданы все условия для увеличения числа привившихся граждан, осталось только разбудить желание петербуржцев.

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