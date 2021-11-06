В Петербурге могут начать отстранять от работы за отказ вакцинироваться

В Петербурге могут начать отстранять от работы за отказ вакцинироваться. Фото: Pixabay

В Петербурге могут начать отстранять от работы за отказ вакцинироваться. Фото: Pixabay

Уже с середины ноября некоторых сотрудников в Санкт-Петербурге могут начать отстранять от работы за отказ вакцинироваться против от коронавируса. Зарплата отстраненных сохраняться не будет.

Главный санитарный врач города подписала постановление со списком сфер, работников которых могут отстранить за отсутствие прививки. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Петербурге обязательно вакцинироваться медикам, работникам сферы образования, социального обслуживания, торговли, в том числе курьерских служб. Если вакцинировано около 80% всего коллектива, компания может продолжать свою работу. Такое же распоряжение о вакцинации затрагивает банки, почты, МФЦ, ЖКХ, музеи, театры, библиотеки, концертные залы.

До 15 ноября работодатель должен обеспечить вакцинацию 80% коллектива либо первым компонентом вакцины, либо однокомпонентным препаратом. Избежать вакцинации могут сотрудники, у которых есть медотвод. В случае несоблюдения требования по вакцинации 80% коллектива, может быть предъявлен штраф в размере 500 тысяч рублей, а функционирование компании будет приостановлено до 90 суток.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Мясников не считает «антвасерами» сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области, которые уволились из-за неделания делать прививку от коронавируса.