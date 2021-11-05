Врач Мясников: сотрудников скорой в ЕАО нельзя считать «антиваксерами»

По мнению Мясникова, сотрудников скорой в ЕАО нельзя считать "антиваксерами". Скриншот: https://t.me/drmyasnikov

По мнению Мясникова, сотрудников скорой в ЕАО нельзя считать "антиваксерами". Скриншот: https://t.me/drmyasnikov

Сотрудники скорой помощи в Еврейской автономной области, которые уволились из-за неделания делать прививку от коронавируса, не считаются «антиваксерами», по мнению врача и телеведущего Александра Мясникова.

По мнению специалиста Александра Мясникова, к работе с коронавирусными больными необходимо допускать не только тех, кто привился, но тех, кто переболел COVID-19. Об этом врач сообщил «Вечерней Москве».

По мнению специалиста, те, кто решили уволиться из скорой, — не являются противниками вакцинации.

«Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела», — отметил врач.

Мясников напомнил, что похожая ситуация произошла в США, когда 4 процентов преподавателей школ решили уволиться из-за требования сделать прививку.

Специалист добавил, что также понимает и руководство больницы, которое настаивало на прививке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работники скорой медицинской помощи в городе Облучье Еврейской автономной области решили уйти с работы из-за обязательного требования вакцинироваться. Отсутствие вакцины, без наличия медотвода, сулит отстранением от работы.